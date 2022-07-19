بلدية الموقر وشركة مياهنا تبحثان واقع التزويد في اللواء

الوكيل الإخباري - بحثت بلدية الموقر مع شركة مياه الأردن "مياهنا"، اليوم الثلاثاء، إشكالية عدم وصول المياه لبعض مناطق وأحياء اللواء.

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وقال رئيس البلدية عوض الجبور ، إن الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي لشركة "مياهنا" ومدير الصيانة في الشركة ومدير العمليات، يأتي في إطار الدور الخدماتي الذي تقوم به البلدية وأعضاء اللامركزية في اللواء وقضاء رجم الشامي.



وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد في مقر البلدية، ناقش مشكلة الخزان في الفيصلية ومنطقة الدبة في قضاء الرجم وبئر الماجدية والوصلات المنزلية وتنظيمها.



من جهته، رد المدير التنفيذي لشركة مياهنا المهندس محمد الخرابشة على جميع الملاحظات، وسبب ضعف الضخ من الآبار المزودة وتأمين المياه من خلال العطاء الحالي الذي يتم تنفيذه، مؤكدا أهمية فتح خطوط الاتصال مع الجميع لمعالجة مشاكل المياه أولا بأول.