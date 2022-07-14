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الخميس، 14-07-2022 02:33 م

المياه: ضبط اعتداءات في مناطق شارع الأردن والشونة الجنوبية

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه - وحدة الرقابة الداخلية انها نفذت حملة أمنية  بالتنسيق مع شركة مياه الأردن – مياهنا و ادارة مياه الشونة الجنوبية ومديرية الامن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة – سلطة المياه حملة لازالة الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية في مناطق شارع الأردن / عمان ومناطق الشونة الجنوبية تستخدم لري مزارع و تعبئة برك زراعية  مخالفة  وصهاريج وبيعها. 

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وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية  بالتعاون مع شركة مياهنا وباسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك ضبطت اعتداءات على خط ناقل رئيسي بالقرب من شارع الاردن لتعبئة و بيع صهاريج  ، وفي الشونة الجنوبية / الجوفة تم ضبط اعتداءين على خطوط رئيسية  لتزويد برك زراعية وضبط بئر مخالف ومظلة بيع مياه مسحوبة من خط رئيسي لتعبئة صهاريج  حيث تم ازالة الاعتداءات وردم البئر المخالف واعداد الضبوطات الخاصة . 

واهابت الوزارة /سلطة المياه بالجميع اهمية الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات التي تؤثر على التزويد المائي وتخلق ارباكات كبيرة في التزويد للمناطق مشيدة بتعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات لانجاح جهودها.


 




 

 


 

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