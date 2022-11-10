المياه: معان ستكون أول المستفيدين من الناقل الوطني

الوكيل الإخباري - اجتمع وزير المياه والري المهندس محمد النجار، اليوم الخميس، برئيس بلدية معان الدكتور ياسين صلاح.

اضافة اعلان



وأكد النجار أن محافظة معان ستكون أول المستفيدين من مشروع الناقل الوطني والتحول للضخ الدائم جنبا إلى جنب مع الطفيلة والكرك ومأدبا، مشيرا إلى الجهود التي حققتها شركة مياه العقبة من خلال إدارة مياه معان خلال الصيف الحالي في تحسين الخدمة و التزويد المائي وافتتاح مركز خدمات المشتركين في معان، وكذلك مشروع حصاد المياه في المنازل من خلال منظمة “الفاو” الذي سيشمل محافظة معان ومحافظات الجنوب.



وقال إن الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري تتابع متطلبات واحتياجات مناطق معان وأهاليها، وتعمل بكل إمكاناتها لتنفيذها، وأن هدف الوزارة هو النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجلب مزيد من المساعدات لتنفيذ المشروعات التي تلبي تطلعات جميع الأهالي، والعمل بسرعة لإيجاد الحلول للاختلالات من خلال تحسين التزويد المائي والتوسع بخدمات الصرف الصحي للمناطق غير المخدومة.



وبين أن أهالي محافظة معان وأحياءها والمناطق المجاورة سيلمسون نقلة نوعية بالخدمات المقدمة إثر المشروعات التي ستقوم بتنفيذها شركة مياه العقبة من خلال المقاولين المحليين في معان، بما يوفر عديد فرص العمل لأبناء وبنات محافظة معان، وانعكاس ذلك على تحسن الخدمات من خلال هذه المشروعات التي ستوفر حلولا لمشاكل التزويد المائي في المناطق وتحسين مستوى الصيانة ورفع قدرة وطاقات العاملين في إدارة مياه معان ورفدها بالمعدات الحديثة والمتطورة اللازمة لأغراض الصيانة، ورفع كفاءة إصلاح كسور الشبكات والأعطال ومحطات الضخ والإسراع بحل بعض المشكلات المتعلقة بخطوط الصرف الصحي أولا بأول خاصة في وسط معان.