النائب الشلول: امتحان الفيزياء هو الشعرة التي قصمت ظهر البعير

الوكيل الإخباري - قال النائب الدكتور خالد الشلول خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة التربية حول امتحانات الثانوية إن هذا الفصل للثانوية العامة كان واضح عليها سمة الصعوبة، ولكن امتحان الفيزياء هو الشعرة التي قصمت ظهر البعير.

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وأضاف الشلول أن امتحان الفيزياء اتسم بالصعوبة من حيث الوقت ، حيث كان يحتاج لـ 4 ساعات، وعدم مطابقة اسئلة الامتحان للمستوى المطلوب، بحيث يجب توزيع المهارات بالتساوي على جميع وحدات الكتاب،إضافة إلى أن اسئلة القدرات العليا تفوق ما هو متفق عليه في جدول المواصفات وتجاوزت 40% من الامتحان، واسئلة الامتحان ليست ضمن معايير الأسئلة الموضوعية كون بعض الأسئلة على مطلبين يحتاج وقت من الطالب ليستوعب السؤال، وهذا مخالف لمعايير الأسئلة الموضوعية.