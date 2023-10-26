الناجحون في الامتحان التنافسي في مختلف التخصصات - اسماء

الوكيل الاخباري -

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اعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 12-10-2023 وفقا للاعلان المنشور سابقاوزارة الخارجية وشؤون المغتربينوظيفة مهندس أمن شبكاتالاسمعبدالرحمن فيصل أحمد أبو جساروظيفة مهندس حاسوبالاسمرامي عبدالرزاق يوسف العمريسيف عبدالعزيز احمد العربياتيزن خلدون محمد علي الفوارسأمانة عمان الكبرىوظيفة مهندس مدني/مرورالاسمرعد خالد زعل المحادينليلى شفيق عبد الله العمريوزارة الاستثماروظيفة مهندس حاسوبالاسمبيان عبدالحفيظ عوده الخلايلةخالد صالح مسلم القضاهعرين فلاح أحمد العباسعنود محمود سالم الرحيبةعيسى خالد رسمي منصورولاء سالم ربيع العموشوظيفة ضابطالاسمعمر خالد علي أبو الغنموزارة الادارة المحلية/بلدية الرويشدوظيفة مهندس مدني/هندسة طرقالاسممحمد الصويت ذيب الصويتهيئة تنظيم الطيران المدنيوظيفة مساعد مفتش طيرانالاسماحمد علي محمد النادىانس عبد الله ياسين الشلبيحسين عبد الله عيسى المجاليعمار جاسر عبد براغثهعمرو فارس علي العتيبيمؤمن فواز احمد البقورشركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودةوظيفة مهندس ميكانيكالاسماحمد بسام شريف شقوراحمد غازي صالح إبراهيممحمد خالد عبدالكريم قديساتجامعة اليرموكوظيفة فنيالاسمبيان جهاد محمد يونسمحمد جاسر احمد مساعدةمها محمد ذيب عبد السيد المعايطةمجلس الخدمات المشتركة/المدورةوظيفة مأمور مستودعليث علي هويمل النعيماتبكالوريوس احياءامانه عمان الكبرىاماني طلال حسن طوباسيامل محمد خميس مصطفى صبحايات جميل محمد المرايرهريم محمد محمود محسنسوسن ايوب محمد ابداحمنال عبد العزيز مصطفى نخلهبكالوريوس اقتصادمحافظة العاصمةالاء عبد الله احمد ابو الزيناتامل محمد قاسم القمصاترغده يوسف سارى المساعفهكريمه محمد موسى حسينبكالوريوس الهندسة الصناعيةبلدية مؤاب الجديدةاكرام جميل سليمان القضاهدعاء محمد كريم عايد الشرفاءشفاء حامد جراد الطراونهغصون خلف فراس الطراونهمملكةعامر سالم عويض الشموطمحمدبشار بدرى علي بطاينهبكالوريوس الهندسة المعماريةبلدية السروسارا عبد الله علي جوابرهماجد حسين احمد الضمانهبه وحيد جميل ابو شامهيمان راشد اسكندر بني خالدمحافظة الزرقاء / لواء الرصيفةقصي خالد عوده العمايدهبكالوريوس حقوقبلدية السروبراءه محمد عيد محمد عبيداترؤيا فريد احمد الهيلاتصابرين فواز فارس الخطيببلدية قريقرة وفينانثامر خلف طويرش الرشايدهزينب يحيى سالم العماريننوره عطيه مطلق المناجعهبكالوريوس كيمياءمحافظة الكركاحمد رياض ممدوح الصرايرهمحمد جمعه حسن الصرايرهمحمد محمود ابراهيم القراونهمحمود عبد الهادي عيد القرالهمحافظة معانالاء محمد روحي فتحي غزالايمان محمود عبد الحميد حمدغرام عبد الوالي ابراهيم المسيعدينبكالوريوس محاسبةبلدية السروعبير تيسير محمد الحنيفبلدية الشعلةمحمود انور محمد الجلايلههبه عدنان حسين طوالبهبلدية خالد بن الوليدمصعب قاسم محمد خلوفمنار حسين حافظ البراهمهمحافظة المفرقحمزه احمد خليف العليخالد محمد حسين الحوامدهطارق رشيد مفيلح عليماتماجد احمد محمد السبعهاني محمود عبد الكريم العلكوميمحافظة معانفؤاد علي هارون السلامينبكالوريوس هندسة الحاسبات الالكترونيةمحافظة العاصمةتقوى علي حسين الجملروضه علي عبد الحفيظ البيارىلمى خليل احمد ابو الحمصبكالوريوس هندسة الطيرانالبادية الوسطىسلطان علي محمد الكورهبكالوريوس هندسة المساحةبلدية الباسليةساجده محمد بشير النجاببلدية مؤاب الجديدةعمار عبد الله محمد الطراونهبكالوريوس هندسة المياه والصرف الصحي والبيئةبلدية مؤاب الجديدةسهام عبد السلام عبد الله الطراونهمحمد سالم عبد الكريم الجعافرهنهى عواد سالم القضاهمحافظة الزرقاء / لواء الرصيفةحياة محمد فرج الفرايهدبلوم ادارة اعمالبلدية خالد بن الوليدخالد احمد صالح اسماعيلسليمان علي خالد عبد القادرمحافظة عجلونجميل محمد جميل العنيزاتسيف الدين سليمان سلامه القضاهمحافظة معان / لواء البتراءصخر محمود موسى الحماديندبلوم ارصاد جويهمحافظة الكركزكريا حسن عواد المحافظهدبلوم الهندسة الكيماويةاقليم وسطخالد محمود يوسف محمودمعتز محمد عرفان عزو رحموندبلوم الهندسة المدنيةبلدية الباسليةليث حسين محمد علي القصيريبلدية الرمثا الجديدةمحمد عبد الناصر محمد الداودمحافظة الزرقاء / لواء الرصيفةحسام مشهور فرج الفرايهحمزه ابراهيم سليم السيددبلوم الهندسة المعماريةمحافظة الزرقاء / لواء الرصيفةعبدالله احمد عبدالقادر القراونهمحافظة المفرقمحمد ورد احمد عبد ربه الحسباندبلوم محاسبةالبادية الشمالية / لواء الرويشداحمد عمر احمد دويكاتروان محمد حسني الشرفاءعمر مازن علي حبوشبلدية السرورباح محمد رشيد جراداتمجد فضيل مصطفى الدامونينور عقله محمد الرواشدههيام شفيق محمد بني احمدمجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربداماني غالب ضيف الله ابوعزاممحافظة معانابراهيم تيسير محمد ابوهلاله كريشاناسامه فهمي حسن الطقاطقهباسل حماد سالم الحويطيعوض حسن عبد الكريم قباعهمعن محمد سالم الرفايعهمحافظة معان / لواء البتراءمحمد حسن سلمان الخلايفهدبلوم هندسة المساحةبلدية الجنيداحمد فهمي عبد الرحيم المومنىهاشم محمد علي مومنيبلدية العامريهمحمد فايز زعل الفلوحبلدية خالد بن الوليدمحمد فوزي احمد الثويرانمجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربدمحمد نصر محمد ابو خضرهماجستير التقنيات الحيوية (انتاج)محافظة العاصمةايات فايز محمد القرعانحمزه عبد الحي اسماعيل لافيلينا حسين محمد الحسن