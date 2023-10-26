الناجحون في الامتحان التنافسي في مختلف التخصصات - اسماء

الوكيل الاخباري -
اعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 12-10-2023 وفقا للاعلان المنشور سابقااضافة اعلان
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وظيفة مهندس أمن شبكات
الاسم
عبدالرحمن فيصل أحمد أبو جسار
وظيفة مهندس حاسوب
الاسم
رامي عبدالرزاق يوسف العمري
سيف عبدالعزيز احمد العربيات
يزن خلدون محمد علي الفوارس
أمانة عمان الكبرى
وظيفة مهندس مدني/مرور
الاسم
رعد خالد زعل المحادين
ليلى شفيق عبد الله العمري
وزارة الاستثمار
وظيفة مهندس حاسوب
الاسم
بيان عبدالحفيظ عوده الخلايلة
خالد صالح مسلم القضاه
عرين فلاح أحمد العباس
عنود محمود سالم الرحيبة
عيسى خالد رسمي منصور
ولاء سالم ربيع العموش
وظيفة ضابط
الاسم
عمر خالد علي أبو الغنم
وزارة الادارة المحلية/بلدية الرويشد
وظيفة مهندس مدني/هندسة طرق
الاسم
محمد الصويت ذيب الصويت
هيئة تنظيم الطيران المدني
وظيفة مساعد مفتش طيران
الاسم
احمد علي محمد النادى
انس عبد الله ياسين الشلبي
حسين عبد الله عيسى المجالي
عمار جاسر عبد براغثه
عمرو فارس علي العتيبي
مؤمن فواز احمد البقور
شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة
وظيفة مهندس ميكانيك
الاسم
احمد بسام شريف شقور
احمد غازي صالح إبراهيم
محمد خالد عبدالكريم قديسات
جامعة اليرموك
وظيفة فني
الاسم
بيان جهاد محمد يونس
محمد جاسر احمد مساعدة
مها محمد ذيب عبد السيد المعايطة
مجلس الخدمات المشتركة/المدورة
وظيفة مأمور مستودع
ليث علي هويمل النعيمات
بكالوريوس احياء
امانه عمان الكبرى
اماني طلال حسن طوباسي
امل محمد خميس مصطفى صبح
ايات جميل محمد المرايره
ريم محمد محمود محسن
سوسن ايوب محمد ابداح
منال عبد العزيز مصطفى نخله
بكالوريوس اقتصاد
محافظة العاصمة
الاء عبد الله احمد ابو الزينات
امل محمد قاسم القمصات
رغده يوسف سارى المساعفه
كريمه محمد موسى حسين
بكالوريوس الهندسة الصناعية
بلدية مؤاب الجديدة
اكرام جميل سليمان القضاه
دعاء محمد كريم عايد الشرفاء
شفاء حامد جراد الطراونه
غصون خلف فراس الطراونه
مملكة
عامر سالم عويض الشموط
محمدبشار بدرى علي بطاينه
بكالوريوس الهندسة المعمارية
بلدية السرو
سارا عبد الله علي جوابره
ماجد حسين احمد الضمان
هبه وحيد جميل ابو شامه
يمان راشد اسكندر بني خالد
محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة
قصي خالد عوده العمايده
بكالوريوس حقوق
بلدية السرو
براءه محمد عيد محمد عبيدات
رؤيا فريد احمد الهيلات
صابرين فواز فارس الخطيب
بلدية قريقرة وفينان
ثامر خلف طويرش الرشايده
زينب يحيى سالم العمارين
نوره عطيه مطلق المناجعه
بكالوريوس كيمياء
محافظة الكرك
احمد رياض ممدوح الصرايره
محمد جمعه حسن الصرايره
محمد محمود ابراهيم القراونه
محمود عبد الهادي عيد القراله
محافظة معان
الاء محمد روحي فتحي غزال
ايمان محمود عبد الحميد حمد
غرام عبد الوالي ابراهيم المسيعدين
بكالوريوس محاسبة
بلدية السرو
عبير تيسير محمد الحنيف
بلدية الشعلة
محمود انور محمد الجلايله
هبه عدنان حسين طوالبه
بلدية خالد بن الوليد
مصعب قاسم محمد خلوف
منار حسين حافظ البراهمه
محافظة المفرق
حمزه احمد خليف العلي
خالد محمد حسين الحوامده
طارق رشيد مفيلح عليمات
ماجد احمد محمد السبع
هاني محمود عبد الكريم العلكومي
محافظة معان
فؤاد علي هارون السلامين
بكالوريوس هندسة الحاسبات الالكترونية
محافظة العاصمة
تقوى علي حسين الجمل
روضه علي عبد الحفيظ البيارى
لمى خليل احمد ابو الحمص
بكالوريوس هندسة الطيران
البادية الوسطى
سلطان علي محمد الكوره
بكالوريوس هندسة المساحة
بلدية الباسلية
ساجده محمد بشير النجاب
بلدية مؤاب الجديدة
عمار عبد الله محمد الطراونه
بكالوريوس هندسة المياه والصرف الصحي والبيئة
بلدية مؤاب الجديدة
سهام عبد السلام عبد الله الطراونه
محمد سالم عبد الكريم الجعافره
نهى عواد سالم القضاه
محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة
حياة محمد فرج الفرايه
دبلوم ادارة اعمال
بلدية خالد بن الوليد
خالد احمد صالح اسماعيل
سليمان علي خالد عبد القادر
محافظة عجلون
جميل محمد جميل العنيزات
سيف الدين سليمان سلامه القضاه
محافظة معان / لواء البتراء
صخر محمود موسى الحمادين
دبلوم ارصاد جويه
محافظة الكرك
زكريا حسن عواد المحافظه
دبلوم الهندسة الكيماوية
اقليم وسط
خالد محمود يوسف محمود
معتز محمد عرفان عزو رحمون
دبلوم الهندسة المدنية
بلدية الباسلية
ليث حسين محمد علي القصيري
بلدية الرمثا الجديدة
محمد عبد الناصر محمد الداود
محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة
حسام مشهور فرج الفرايه
حمزه ابراهيم سليم السيد
دبلوم الهندسة المعمارية
محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة
عبدالله احمد عبدالقادر القراونه
محافظة المفرق
محمد ورد احمد عبد ربه الحسبان
دبلوم محاسبة
البادية الشمالية / لواء الرويشد
احمد عمر احمد دويكات
روان محمد حسني الشرفاء
عمر مازن علي حبوش
بلدية السرو
رباح محمد رشيد جرادات
مجد فضيل مصطفى الداموني
نور عقله محمد الرواشده
هيام شفيق محمد بني احمد
مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد
اماني غالب ضيف الله ابوعزام
محافظة معان
ابراهيم تيسير محمد ابوهلاله كريشان
اسامه فهمي حسن الطقاطقه
باسل حماد سالم الحويطي
عوض حسن عبد الكريم قباعه
معن محمد سالم الرفايعه
محافظة معان / لواء البتراء
محمد حسن سلمان الخلايفه
دبلوم هندسة المساحة
بلدية الجنيد
احمد فهمي عبد الرحيم المومنى
هاشم محمد علي مومني
بلدية العامريه
محمد فايز زعل الفلوح
بلدية خالد بن الوليد
محمد فوزي احمد الثويران
مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد
محمد نصر محمد ابو خضره
ماجستير التقنيات الحيوية (انتاج)
محافظة العاصمة
ايات فايز محمد القرعان
حمزه عبد الحي اسماعيل لافي
لينا حسين محمد الحسن