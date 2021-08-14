السبت 14-08-2021
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السبت، 14-08-2021 08:02 م

الناطق الرسمي: نسبة التطعيم في عمّان تحقق 87% من المناعة المجتمعية

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، السبت، أن نسبة متلقي اللقاح الواقي من الفيروس في عمّان وصلت إلى 87% من المناعة المجتمعية، ووصلت إلى 94% في العقبة، و89% في البلقاء.اضافة اعلان


وأشار دودين، خلال حديث لـ"المملكة"، إلى وجود إقبال كبير من العاملين في القطاع العام على تلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا.

وقال، إن بعض الوزارات وصلت نسبة متلقي اللقاح فيها إلى 100%، فيما يتراوح البعض الآخر بين 80-85% من إجمالي الموظفين.

"أمر الدفاع 32 جاء ليرتب العلاقة مع الأشخاص غير المتلقين للقاح الواقي من الفيروس ، وطوق النجاة هو اللقاح في ظل وجود المتحورات الجديدة وآخرها دلتا" وفق دودين.

 




 

 


 

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