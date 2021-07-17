السبت 17-07-2021
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السبت، 17-07-2021 08:24 م

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع رقم 32

الخصاونة


الوكيل الاخباري - صرّح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين أنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر أمر الدّفاع رقم (32) لسنة 2021م الذي ينظّم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا مطعوم كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن.اضافة اعلان


وأوضح دودين في تصريحات صحفية أنّ رئيس الوزراء ترأس اليوم السبت اجتماعاً في رئاسة الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، ناقش مستجدّات الوضع الوبائي، والإجراءات الواجب اتّخاذها في ضوء المؤشّرات المقلقة إقليميّاً وعالميّاً بسبب ارتفاع نسب الإصابات.

وبيّن أنّ الاجتماع أكّد في ضوء التطوّرات على ضرورة المضيّ قُدُماً في مسارين متلازمين، أوّلهما: تكثيف العمل بالبرنامج الوطني للتطعيم وزيادة الإقبال على تلقّي المطاعيم باعتبارها الوسيلة الأكثر نجاعة للعبور إلى صيف آمن تفتح فيه جميع القطاعات، وثانيهما: استمرار الالتزام بسُبُل الوقاية وإجراءات السّلامة كارتداء الكِمامات، والتباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات، وغيرها.

 




 

 


 

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