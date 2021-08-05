الناطق الرسمي : الأردن يتجه نحو مناعة مجتمعية من كورونا مع بداية شهر أيلول

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، الخميس، إن الأردن يتجه نحو مناعة مجتمعية من فيروس كورونا مع بداية شهر أيلول/سبتمبر المقبل.وذكر عبر "المملكة"، أن وزارة الداخلية أرسلت إلى كل الوزارات تطلب منها لائحة تضم أسماء الموظفين مع بيان متلقي اللقاح الواقي من كورونا من غيرهم؛ لتكون الأمور أسهل وأيسر عند التدقيق، وذلك في ظل بدء تطبيق أمر الدفاع 32 بشأن عمل غير متلقي اللقاح.وأشار إلى وجود التزام بشكل ممتاز بأمر الدفاع 32 مع بدء تطبيقه الخميس، وعبر دودين عن أمله في أن يحفز أمر الدفاع على تلقي اللقاح.