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الأحد، 08-11-2020 11:23 م

الناطق بإسم الحكومة للوكيل : ما يتم تداوله حول صرف الرواتب قبل الحظر الشامل عارٍ عن الصحة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام الحكومة بصرف رواتب شهر تشرين الثاني الحالي قبل الحظر الشامل بعد الانتخابات عارٍ عن الصحة .
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واضاف العايد في تصريحه ان رواتب القطاع العام في موعدها المعتاد من كل شهر وانه لا صحة لما يشاع حول قيام الحكومة بصرف جزء من رواتب الشهر الحالي قبل الحظر الشامل القادم . 

وكانت الحكومة قد اعلنت عن حظر شامل يبدأ من الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء القادم ويستمر حتى الساعة السادسة من صباح الاحد الموافق 15 تشرين ثاني . 


 




 

 


 

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