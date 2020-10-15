الخميس 15-10-2020
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الخميس، 15-10-2020 09:11 م

الحكومة توضح حول فرض حظر التجوّل الشامل لمدة 14 يوماً

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الوكيل الاخباري - جدد وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد التأكيد عبر منصة "حقك تعرف" على أنّ الحكومة لا تنوي حالياً فرض حظر التجوّل الشامل لمدد طويلة.
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وأشار العايد إلى أنّ الحظر سيقتصر خلال هذه المرحلة على يوميّ الجمعة والسبت من كلّ أسبوع فقط، منوهاً إلى أن تخفيف الإجراءات المشدّدة يعتمد بشكل رئيس على مدى التزام المواطنين بتعليمات السلامة والوقاية والتباعد الجسدي وإرتداء الكمامات والتعقيم، بإعتبارها الوسائل الأكثر نجاعة للحدّ من انتشار وباء كورونا.

كما، أكّد العايد أن صرف رواتب موظفي القطاع العام لهذا الشهر سيكون بموعده المعتاد، نافياً عبر المنصة الحكومية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات تشير إلى أن صرف رواتب القطاع العام سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 10/18/ 2020 ولمدة يومين.

كما زعمت الإشاعة التي نفاها العايد تخصيص يوم أو يومين لشراء الحاجيّات الضروريّة، وذلك تجهيزاً لفرض حظر تجول شامل لمدة 14 يوماً، إضافة إلى أن دوام القطاع العام سيكون خلال فترة الحظر الشامل بنسبة 50 بالمئة من الموظفين فقط، على أن يبدأ الحظر من تاريخ 23/ 10 وينتهي بتاريخ 11/7.

 




 

 


 

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