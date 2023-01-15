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الأحد، 15-01-2023 11:14 ص

النجار: الأردن من أكثر الدول تأثرا بالتغير المناخي

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الوكيل الإخباري - أكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار أن الأردن يعد من أكثر الدول تأثرا بالتغير المناخي بعد التراجع والتذبذب الكبير في الهطولات المطرية وتراجع معدلات الهطول المطري.

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وقال النجار، اليوم الأحد، إن الطلب على المياه تضاعف خمس مرات وهو أكثر من كميات المياه المتاحة داخليا، بالإضافة إلى تراجع التدفق في نهري الأردن واليرموك من 1.2 مليار متر مكعب إلى أقل من 200 مليون متر سنويا. 

 

وأضاف أن مشروع خفض الفاقد المائي في قناة الملك عبدالله يأتي ضمن الجهود الحكومية في تطوير قطاع المياه من خلال رؤية واضحة واتخاذ إجراءات للحد من الفاقد ومعالجته بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة لخفض الفاقد التي تم تطويرها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية USAID من خلال مشروع WGA.

 

وأكد النجار أهمية المشروع في توفير كميات إضافية للاستخدامات البلدية ورفع كفاءة مياه الزراعة خاصة وأن الفاقد في القناة يصل إلى 25,4% منها نحو 13,7% استخدامات غير مشروعة.

 

كما أعرب الوزير عن شكره وتقديره للمانحين وخاصة بنك الإعمار الألماني KFW والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID على جهودهم في تحقيق أهداف وتطلعات قطاع المياه، خاصة في تطوير القناة التي تزود أكثر من 3500 هكتار وتنتج نحو 70% من المنتوجات الزراعية في المملكة. 

 




 

 


 

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