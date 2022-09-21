النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الأربعاء، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في دورته الـ 20 ، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار ، وحضور مساعد محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي وجمع من الفناين والكتاب والمهتمين .



وتنظم المهرجان الذي يستمر حتى يوم الاربعاء المقبل فرقة الزرقاء للفنون المسرحية بالتعاون مع وزارتي الثقافة والتنمية الاجتماعية ومجلس محافظة الزرقاء وامانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين الاردنيين .

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