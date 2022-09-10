الأجنحة المتخصصة في معرض الكتاب جهد ثقافي منتج

الوكيل الاخباري- تختتم مساء اليوم في المركز العالمي للمعارض – مكة مول، الدورة الـ 21 من فعاليات "معرض عمان للكتاب" بعد 10 أيام من الحراك الثقافي الذي نظمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى.

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واشتمل على معارض بيع مفتوحة للكتب بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وعالمية، وندوات ثقافية وفكرية وإنسانية حاضر بها مختصون ومفكرون ونقاد وكتاب حضرها جمهور عريض.



وبخلاف أجنحة دور النشر المحلية والعربية والعالمية، كان لأجنحة وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومجمع اللغة العربية والمكتبة الوطنية ورابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب الأردنيين، حضورا بارزا خلال أيام المعرض.



وقال مقرر اللجنة الثقافية في المعرض الناشر أحمد اليازوري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الجهات ساهمت في عكس صورة مشرقة عن اهتمام مؤسسات القطاع العام والخاصة، بتقديم برنامج تفاعلي ثقافي معني بإكمال المشهد الثقافي الأردني، كجهد ثقافي منتج للقراء.



وتابع "نتمنى في الدورات المقبلة، أن تزيد حجم المشاركة الرسمية من خلال باقي مؤسسات الدولة والجامعات الأردنية، لإكمال صورة المشهد الثقافي الأردني بكامل مكوناته".