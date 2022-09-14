الأربعاء 14-09-2022
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الأربعاء، 14-09-2022 01:21 م

خال 3 أخوة توفوا بعمارة اللويبدة يروي تفاصيل الحادثة

اطفال (1)


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
فقدت أم 3 من أطفالها دفعة واحدة بانهيار عمارة اللويبدة في حادثة أدمت قلوب الاردنيين .

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وقال شقيق الأم في حديث لـ "الوكيل الاخباري" أن شقيقته غادرت المنزل عند الساعة الثالثة عصر أمس الثلاثاء لشراء بعض الحاجيات وتركت بناتها اميرة وملك يدرسن برفقة صديقتهن مجد ، إضافة إلى وجود ابنها محمد بنفس المنزل ، قبل أن تعود بعد أقل من ساعة لتجد أن البناية سويت بالأرض دون أثر لأبنائها الثلاثة وصديقتهن.


وأضاف أن شقيقته تمر بحالة حزن شديد بعد ان فقدت زوجها قبل أقل من عامين والآن تودع أبناءها الثلاثة حيث لم يتبقى من العائلة سواها .


وأشار أن الأبن الأكبر محمد محمود عبد الرحيم المصري يبلغ 17 عاماً ، والثانية أميرة محمود عبد الرحيم المصري وعمرها 12 عاما ويليها الطفلة الأصغر ملك محمود عبد الرحيم المصري تبلغ من العمر 9 أعوام.


ونوه أن الأم تقوم حالياً بغسل أبنائها الثلاث في المستشفى قبل الدفن مشيراً أن الدفن سيتم بعد صلاة العصر في مقبرة سحاب.


أما صديقة الفتيات التي كانت بصحبتهن وتدعى مجد برغال لا زالت حتى لحظة كتابة الخبر تحت الانقاض .


 




 

 


 

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