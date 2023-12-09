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السبت، 09-12-2023 12:04 م

النجار تشارك بالاجتماع الوزاري حول الثقافة والمناخ ضمن مؤتمر الأطراف

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الوكيل الإخباري - شاركت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، مساء أمس الجمعة، في الاجتماع الوزاري المنعقد في دبي، حول "دور الثقافة في حماية المناخ والتصدي لتغيراته"، في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف "COP 28"، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وقالت النجار حول مشاركتها في المؤتمر إن تحدي المناخ ليس تحدياً بيئياً، بل هو تحد ثقافي أيضاً، باعتبار العمل الثقافي يتوخى دائماً حياة أفضل واستقراراً في العيش على هذا الكوكب.


وأعربت النجار عن تقديرها الكبير لجهود دولة الإمارات في احتضان مؤتمر المناخ، ودعوتها وزراء الثقافة للإسهام في هذا الموضوع المهم، لافتة إلى جهود الأردن المستمرة في كل ما يتصل بحمايه المناخ ومواجهة تحدياته، مؤكدة ان الثقافة مدخل رئيس في موضوع المناخ، إذا نظرنا بشمولية وتكاملية نحو جودة الحياة ونوعيتها، واستعادة كل ما يتصل بقيم الإنسانية المشتركة والوجه الإنساني الحضاري لهذه الحياة.


ووجهت الوزيرة في مشاركتها بالمؤتمر "عبر تطبيق زوم"، رسالة ممزوجة برائحة الزيتون ورمزيته وعبق الطبيعة الأردنية، لإيضاح أن العالم اليوم لا يستطيع العيش بمعزل عن الظروف المناسبة للمناخ بكل معطياته ومفرداته، مؤكّدةً أهمية حماية المدنيين في قطاع غزة، وحماية المدنيين الذين يتعرضون لظروف مناخية في كل أنحاء العالم.


وقالت النجار إن عملنا الثقافي من أجل المناخ، يسهم في إعادة الثقة ببناء المجتمع وحماية الإنسان وتعزيز حضوره.


كما أكدت صوت الأردن العقلاني والموضوعي في هذا الجانب، كصوت يحمل قيماً وعاطفةً إيجابية نحو إنسانية مشتركة.

 




 

 


 

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