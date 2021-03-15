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الإثنين، 15-03-2021 09:24 ص

النقل البري : قرارات هامة الأسبوع القادم لدعم قطاع النقل

صلاح اللوزي
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال رئيس هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي ،إن وسائل النقل العام تعد أكبر بؤر لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين ،الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الإصابات بالفيروس. 

وأضاف اللوزي، خلال تصريحات تلفزيونية ،الإثنين، أن الهيئة تدرس إجراءات دعم القطاع منها إعفاءات مشغلي القطاع وتخفيض رسوم التراخيص .

وأشار إلى أنه سيكون هناك قرارات هامة لقطاع النقل البري خلال الأسبوع القادم للتخفيف على القطاع ومشغلي وسائل النقل العام ، للحدّ من خسائره .

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وكان وزير النقل وجيه عزايزة، أعلن عن تخفيض السعة المقعدية إلى 50% سيكون القرار لآخر شهر آذار الجاري .


 




 

 


 

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