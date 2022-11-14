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الإثنين، 14-11-2022 02:55 م

النيابة العامة المصرية تأمر بتشريح جثمان الممثل الأردني طلفاح

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الوكيل الإخباري - تحقق السلطات المصرية، في ملابسات وفاة المخرج والممثل الأردني أشرف طلفاح، الذي وصل لإحدى مستشفيات القاهرة في حالة صحية سيئة، وعانى من مضاعفات طبية قبل أن يفارق الحياة.

وقال مصدر قضائي مصري إن "النيابة العامة أمرت بتشريح جثمان الممثل الأردني لبيان أسباب وفاته، وكذلك طلبت تحريات الشرطة عن ظروف إقامته بالقاهرة، خاصة قبيل وصوله للمستشفى".

من جانبه، قال المستشار الإعلامي للسفارة الأردنية بالقاهرة، علاء الزيود، إنه "لم يصدر عن السفارة أو وزارة الخارجية الأردنية أو السلطات المصرية، ما يفيد تعرض الممثل الراحل لاعتداء من عدمه".

وأضاف: "كل ما يمكن تأكيده الآن هو أن أشرف طلفاح وصل للمستشفى، السبت، في حالة صحية سيئة، وكان يعاني من مضاعفات طبية غير معلوم سببها وحالته لم تكن تسمح بسؤاله، وتم وضعه في غرفة الرعاية المركزة، لكنه فارق الحياة ظهر اليوم الاثنين".

وأشار إلى أن "الجهات القضائية والأمنية المصرية تحقق في ملابسات الوفاة، وسيتم إصدار بيان بالتفاصيل عما حدث عقب انتهاء التحقيقات".

الزيود قال إن الممثل الراحل "حضر للقاهرة قبل عدة أيام بمفرده، وغير معلوم ما إذا كانت زيارته مرتبطة بحضور فعاليات الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي التي انطلقت أمس الأحد أم أنها زيارة عادية".

كما أكد أنه "بعد انتهاء التحقيقات، ستتم إعادة جثمانه إلى الأردن، ليتم دفنه في بلده".

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد أعلنت أنها تتابع قضية الممثل الراحل بعد دخوله المستشفى في القاهرة، "نتيجة تعرضه لظروف قيد التحقيق من جانب الجهات المصرية".

من جانبه، قال نقيب الفنانين الأردنيين، محمد العبادي، عبر صفحته على فيسبوك، إن "الفنان أشرف طلفاح تعرض لاعتداء في مصر".

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سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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