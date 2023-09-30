السبت 30-09-2023
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السبت، 30-09-2023 05:53 م

النيابة العامة تُسند 4 تهم لمدير شركة متورط بقضية أرز فاسد

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  الوكيل الاخباري - واجهت النيابة العامة المتهم الرَّئيس في قضية الارز الفاسد والذي يعمل مديرًا عامًا للشركة المتورطة في القضية بالأدلة والبراهين التي جمعتها منذ اللحظة الأولى وأجرت التحقيقات فيها على وجه السرعة.

وأسندت النيابة العامة له وللمتهمين في القضية 4 تهم هي جرم تداول غذاء غير مأمون للاستهلاك البشري، وتداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري وتداول غذاء انتهت صلاحيته وتداول غذاء بوصف كاذب لاحتواء بطاقة البيانات على كلمات وعبارات ومعلومات غير ظاهرة بصورة واضحة أو غير مقروءة أو غير مفهوم.

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