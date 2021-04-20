الثلاثاء 20-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملك يؤكد ضرورة توظيف أموال الزكاة في تعزيز الإنتاجية

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

نحو 34 ألف حالة كورونا نشطة في الأردن

النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تنهي تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة

%13.76 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بالمدارس الاردنية

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير النقل يؤكد أهمية تعزيز كفاءة ونظافة وسائط النقل العام

فلسطين النيابية والشؤون الفلسطينية تبحثان أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 142 مليوناً

الثلاثاء، 20-04-2021 05:23 م

النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تنهي تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة

607ee24c312be


 الوكيل الاخباري - أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً.
اضافة اعلان

وقال في بيان الثلاثاء، إنه "تبين بنتيجة التحقيقات أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".

وتعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل/نيسان 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

الملك يؤكد ضرورة توظيف أموال الزكاة في تعزيز الإنتاجية

420211516464275650534

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

4202114155223520953430

نحو 34 ألف حالة كورونا نشطة في الأردن

4202118172311246873488

%13.76 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بالمدارس الاردنية

4202117122010956226603

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
الوكيل السلط

الإفراج عن 5 من موقوفي حادثة السلط

2021_03_31_03_19_33

جنايات عمان تقرر عدم مسؤولية هلسة عن تهمة الاستثمار الوظيفي

3202114113918118856180

الاستمرار بتوقيف المتهمين في قضية مستشفى السلط

3202128104919666645316

الاستماع لعدد من شهود النيابة العامة في حادثة مستشفى السلط اليوم

3202124161213909137053

اخلاء سبيل مَوقوفي اربد على خلفية قيامهم بكسر الحظر

3202117144158852805799

انعقاد جلسة المحاكمة الاولى للمتهمين بالتسبب بحادثة مستشفى السلط