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الثلاثاء، 29-03-2022 04:02 م

الهاشمية للمصابين العسكريين توزع كراسي متحركة ومعينات حركية

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الوكيل الاخباري - وزعت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين في مقرها الرئيس بعمان، اليوم الثلاثاء، عدداً من الكراسي المتحركة والمعينات الحركية للمصابين العسكريين من ذوي الإعاقة الحركية.اضافة اعلان


وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، تخللت عملية التوزيع التي شملت مصابين عسكريين من مختلف المحافظات، إجراء العديد من الاختبارات والتعديلات على الكراسي المتحركة بما يحقق الفائدة والراحة للمصابين أثناء استخدامهم هذه المعينات الحركية.

وأشاد مدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، بهذه المبادرة التي تحمل أبعاداً إنسانية تعكس مفاهيم التكافل الاجتماعي ونهج الهيئة في تلمس أقصى درجات الرعاية والاهتمام بالمصابين العسكريين.

وعبر المستفيدون، من جانبهم، عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على هذه المبادرة التي مكنتهم من الحصول على ما يحتاجونه من معينات حركية.

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