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الأحد، 12-03-2023 10:53 ص

الهناندة: إقرار قانون حماية البيانات الشخصية خلال الدورة الحالية لمجلس الأمة

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الوكيل الاخباري - كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أنه سيتم إقرار قانون حماية البيانات الشخصية خلال الدورة الحالية لمجلس الأمة، ما يشكل دفعة للتحول الاقتصادي الرقمي في المملكة. 

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وقال الهناندة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر جيل الإنترنت الثالث، الذي يأتي برعاية شركة AFTX، إنه مع التحول الرقمي في العالم بات هناك اقتصاد جديد مختلف يستخدمه (مواطن رقمي) غير ما كان معتاداً عليه في الاقتصاد التقليدي. 


وأضاف، أن الذكاء الإصطناعي بحلول عام 2030 سوف يصل لدرجة أذكى مما هو متوقع، مشيراً إلى أنه لا بد من التعامل مع هذا الذكاء بحذر وابقاء فرض سيطرة العنصر البشري. 


وأشار الهناندة إلى أن الحكومة تعمل على مواكبة التطورات التقنية لتتحول إلى حكومية رقمية بامتياز لتوفير محرك اقتصادي واجتماعي وأمني، مضيفاً أن الأردن حقق مراكز متقدمة بمجال الاقتصاد الرقمي في المنطقة. 


وبين أن الأردن اليوم مصنع للأفكار ولتبني وتطبيق التقنيات الحديثة، ووصلت المملكة للترتيب الخامس عربياً في التحول الرقمي، منوها إلى أن الأردن على بعد خطوات من قيادة التحول الرقمي في المنطقة. 


وأكد الهناندة، أنه يوجد  في الأردن أكثر من 150 مالك لأصول رقمية بالرغم من الحظر المفروض، مضيفاً أن الحكومة ماضية في تطوير هذا الجانب للحفاظ على أموال الناس.


وقال إن 85% من التحصيلات الحكومة تتم من خلال القنوات الإلكترونية، مؤكداً أنه سيتم تفعيل خطة الشمول الرقمي والمساهمة بخطة الشمول المالي.


 




 

 


 

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