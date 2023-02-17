الجمعة 17-02-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 17-02-2023 06:26 م

هام من البنك المركزي الأردني - فيديو

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الوكيل الإخباري - نوه البنك المركزي الأردني، إلى ضرورة التأكيد على كافة المواطنين والمتعاملين بضرورة الانتباه والتأكد من وجود العلامات الأمنية التي تميز أوراق الاصدار الخامس فئة الخمسين دينار. 

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وتاليا نص البيان:

 

بالإشارة الى نظام اصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢-١٠-٢٠٢٢ ولاحقا لطرح فئة الخمسين دينار/ الاصدار الخامس بالتداول بتاريخ ٥-٢-٢٠٢٣، يود البنك المركزي الأردني التأكيد على العلامات الأمنية في الفيديو أدناه التي تميز هذه الأوراق والمتمثلة بما يلي:

 

 

كما تجدر الإشارة إلى ما صدر عن الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام من تمكن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط شبكة جرمية قامت بتزييف عدد محدود من الاوراق النقدية التي تم طرحها حديثا للتداول من فئة الخمسين دينارا من الاصدار الخامس ومحاولة ترويجها في عدد من محافظات المملكة في محاولة من هذه الشبكة لاستغلال عدم معرفة بعض المتعاملين بالورقة الجديدة والعلامات الامنية التي تميزها ، حيث تم ضبط الاوراق المزيفة وكانت من النوع الرديء المصور باستخدام آلات تصوير عادية وتفتقر الي كافة العلامات الامنية مما يسهل من اكتشافها وتمييزها بالعين المجردة ولا تتطلب من المتعاملين إلا معرفة بسيطة بالعلامات الامنية. لذلك اقتضى الأمر من البنك المركزي الاردني التنويه وضرورة التأكيد على كافة المواطنين والمتعاملين بضرورة الإنتباه والتأكد من وجود العلامات الأمنية الموضحة أعلاه، والتي سبق وأن قام البنك المركزي بنشرها وتوضيحها عبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي ونشرها كذلك على الموقع الرسمي للبنك المركزي الأردني.

ويتضمن الإصدار الجديد علامات أمنية للتحقق من أن الورقة النقدية حقيقية أم لا، منها مائية ومخفية، وفق أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد.

 

 




 

 


 

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