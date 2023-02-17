هل يوجد عطلة يوم الإسراء والمعراج في الأردن؟

الوكيل الإخباري - يصادف يوم غد السبت ذكرى الإسراء والمعراج، والتي تصادف السابع والعشرين من رجب من كل عام.

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ودرجت العادة في الأردن ألا يصدر أي قرار بتعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة.

يشار إلى أن هناك قرار حكومي صدر عام 2005، ينص على الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج إضافة إلى مناسبات وطنية ودينية أخرى دون تعطيل الدوائر الرسمية.

وكان تساءل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عطلة يوم الإسراء والمعراج بيد أنه لا توجد هناك أي قرار بالعطلة في الحقيقة، وأن يوم غد السبت هو أحد أيام العطلة الأسبوعية في الأردن.