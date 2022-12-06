الهناندة: ضريبة الدخل والمبيعات تحمي مصالح الأردنيين

الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن المواطن لديه فرصة أن يطلع عن قرب على عمل ضريبة الدخل والمبيعات، قائلا: "الضريبة كنا قديما ننظر لها على أنها دائرة الجباية، لكن اليوم أقول وبكل قناعة ان ضريبة الدخل والمبيعات تحمي مصالح الأردنيين".

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وأضاف الهناندة، خلال مؤتمر صحفي في مقر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإطلاق نظام الفوترة اليوم الثلاثاء، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني مهم وضروري في إدارة الملف الضريبي في الأردن.



وبيّن أن منع التهرب الضريبي يخدم الملتزمين ضريبياً أكثر من أن تخدم المتهربين ضريبيا أو الذين يتجنبون الضريبة.



وأشار الهناندة إلى أن ما تحصله دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هو حق لخزينة الدولة والذي هو حق الأردنيين ويساعد على تجاوز المصاعب المالية باستمرار.



