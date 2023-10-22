الأحد 22-10-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 22-10-2023 07:46 م

الهنداوي يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

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الوكيل الاخباري - أدَّى القسم القانوني، أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، المهندس فراس تركي الهنداوي، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيينه.

ويأتي أداء القسم استناداً لأحكام المادة التاسعة من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته.

وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو.

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