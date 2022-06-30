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الخميس، 30-06-2022 01:13 م

عرض 30 عملية طبية أردنية ريادية بالمؤتمر الترويجي الأول

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الوكيل الإخباري - اختتمت مساء أمس الأربعاء، فعاليات "المؤتمر الترويجي الأول للعمليات الطبية الريادية في الأردن" للأعوام 2021-2022، عرض خلال أكثر من 30 فيديو لعمليات ريادية أجريت في المستشفيات الأردنية.

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وسلّط المؤتمر، الذي نظمته مجلة قلب الأردن بالتعاون مع وزارة الصحة، وبمشاركة القطاعات الصحية المختلفة، ووزارة السياحة واستمر لمدة يومين، الضوء على مكانة الأردن في خريطة السياحة العلاجية العالمية والإقليمية والعربية، وتم خلاله الترويج للقطاع الطبي الأردني بهدف تحفيز الكوادر الطبية العاملة لتحقيق إنجازات إضافية.


وشملت الفيديوهات المعروضة اجراء عملية استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة في مستشفى البشير للطبيبين عبدالله عميش وسعيد النجار، وعملية لتشوهات خلْقية في القلب رباعية فالوت، وأخرى لحلقة وعائية حول المريء للعميد الطبيب يوسف زريقات مدير عام الخدمات الطبية الملكية، وعملية استئصال ورم قلبي كبير الحجم بالمنظار للدكتور عبدالحكيم دية من مستشفى فرح، واجراء عملية "كي الخوارج البطينية" للعميد الطبيب عيسى غنما من الخدمات الطبية الملكية.


كما عرض فيديو حول عملية "ترميم أم الدم الأبهري بواسطة الشبكات الداعمة المغلفة" للطبيب فراس نشواتي من مستشفى البشير، وعملية "زراعة منظم قلب على العصب الطبيعي داخل القلب" للطبيب يحيى البداينة من المستشفى الاستشاري، واجراء عملية "زراعة كبد" لفريق أطباء زراعة الكبد من مستشفى الأردن بقيادة الطبيب عبدالله البشير، واجراء أول عملية جراحية "لفصل توأم سيامي ملتصق" للفريق الطبي بقيادة الطبيب فوزي الحموري من المستشفى التخصصي.


كما عرضت عملية "زراعة مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت المساعد" للطبيب غسان الخياط من مستشفى العبدلي، واجراء عملية ترميم العمود الفقري من الأمام والخلف بالتداخل الجراحي" للطبيب حازم الدروبي من مستشفى فرح.


واشتملت الفيديوهات اجراء عملية "تعديل التشوهات الخلقية" للطبيب حمدي نفرش في مستشفى البشير، وعملية "إزالة عظم الفخذ الأيسر كاملة وزراعة عظم فخذ اصطناعي مع مفصل للورك ومفصل للركبة" للطبيبين بسام أبو الجدايل وعماد العبسي، وكذلك "تصحيح انحراف العمود الفقري" للطبيب فراس الحسبان من مستشفى فرح، واجراء عملية "عملية القطع الاختياري للأعصاب الظهرية لجذور النخاع الشوكي" للطبيب نضال الخصاونة من مستشفى فرح، واجراء عملية "التحفيز العميق للدماغ لمرضى الرعاش الباركنسون" للطبيبين حسين العبادي وأسامة أبو جاموس.


وعن عمليات العيون، عرض خلال المؤتمر اجراء عملية "تثبيت العدسة في صلبة العين بدون غرز" للمركز الأردني للعيون، وعملية "جراحة متقدمة لمضاعفات السكري لشبكية العين" للطبيب فيصل فياض من مستشفى الأردن، واجراء عملية "استئصال المراحل المتقدمة من بطانة الرحم المهاجرة بالمنظار" للطبيب عبدالله فياض.


وأظهر فيديو اجراء عملية "استئصال البروستات الجذري والعقد اللمفاوية في الحوض بمساعدة جهاز الروبوت" للطبيب رامي غانم من مركز الحسين للسرطان، واجراء عملية "استئصال الحنجرة وتجريف العقد اللمفاوية في الرقبة" للطبيب وسام قرقز من مستشفى فرح، واجراء عملية "زراعة القوقعة" للطبيب عبد ربه قبيلات من مستشفى الأمير حمزة.


وعرض في المؤتمر كذلك فيديو لإجراء عملية "قص المعدة" للطبيب تغلب مزاهرة من مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، وعملية "تقنية الرنين المغناطيسي العلاجي" للطبيب يوسف سرحان من المستشفى الاستشاري، واجراء عملية "استئصال القولون الأيمن عن طريق المنظار" للطبيب محمد العساف من مستشفى العبدلي، وعملية "شد الجفن" للطبيب قسيم جميل من المركز الأردني للعيون، واجراء عملية "تحويل مسار المعدة الساسي وفك التصاقات وإصلاح فتق بالحجاب الحاجز وإعادة قص المعدة" للطبيب محمد الزيتاوي، واجراء عملية "حقن الوجه والشفاه" للطبيب محمد المعايطة، كما عرض فيديو للمستشفى التخصصي عن مركز علاج أمراض القلب، بالإضافة إلى فيديو عن قسم الخداج في المستشفى الاستشاري.

 




 

 


 

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