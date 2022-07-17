وفاة و2455 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2455 إصابة بفيروس كورونا، في الأسبوع الوبائي رقم 28 لعام 2022 للفترة الممتدة بين 9 إلى 15 تموز الحالي، مقارنة مع 2135 إصابة للأسبوع الوبائي السابق، بارتفاع حوالي 15 بالمئة.





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وأشارت الوزارة، في تقريرها الأسبوعي، إلى تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الأسبوع رقم 28.



وبلغ عدد فحوصات (بي سي آر) التي تم إجراؤها خلال الأسبوع 16948 فحصا مقارنة مع 30644 فحصا خلال الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض حوالى 45 بالمئة، إذ بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 14 بالمئة، مقارنة مع 6.9 بالمئة، خلال الأسبوع الوبائي السابق.



وبينت أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 27 حالة، مقارنة مع 15 حالة خلال الأسبوع السابق.



وأوضح التقرير أن عدد الحالات النشطة بلغ 2231 حالة مقارنة مع 1768 حالة خلال الأسبوع السابق، بارتفاع حوالي 26 بالمئة.



وحول ملف التطعيم، أشار التقرير إلى أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع في الجرعة الأولى 799 مقارنة مع 1803، وللجرعة الثانية 607 مقارنة مع 2082، وللجرعة الثالثة 565 مقارنة مع 1328، فيما بلغ المجموع 2070 جرعة مقارنة مع 5213 خلال الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض حوالي 60 بالمئة عن الأسبوع الماضي.



ووصل المجموع الكلي للجرعة الأولى 4806658 بنسبة حوالي 75.1 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثانية 4545299 بنسبة 71 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة 668749 جرعة.



كما بلغ مجموع متلقي الجرعات في الفئة العمرية 12-17 سنة جرعة أولى 237622 بنسبة 25 بالمئة، وفي الجرعة الثانية 202561 بنسبة 20 بالمئة، وفي الفئة العمرية من 5-11 سنة بلغ مجموع متلقي الجرعة أولى 289 شخصا والجرعة الثانية 210 أشخاص.

