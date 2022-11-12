السبت 12-11-2022
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الهواري: خطة لتطوير مستشفى الأمير فيصل وتعزيزه بالكوادر

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السبت، 12-11-2022 02:24 م

الهواري: خطة لتطوير مستشفى الأمير فيصل وتعزيزه بالكوادر

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الوكيل الإخباري - تفقد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت، مستشفى الأمير فيصل للوقوف على جاهزيته في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين.اضافة اعلان


وتبادل وزير الصحة الحديث مع المرضى والمراجعين ومع إدارة المستشفى بشأن الخدمات الطبية والصحية التي يقدمها المستشفى، بحضور متصرف الرصيفة وعدد من نواب المنطقة ورئيس وأعضاء من مجلس محافظة الزرقاء واللامركزية.

ورافق الوزير خلال زيارته للمستشفى عدد كبير من المسؤولين في وزارة الصحة ضم الأمينان العامان للوزارة، والمستشار المالي، ومدراء الخدمات، والشؤون المالية، والشؤون الإدارية، والشؤون الفنية للمستشفيات، والمشاريع والتخطيط، والموازنة.

واستمع الهواري لمطالب النواب الحضور ومجلس محافظة الزرقاء ولجنة اللامركزية ووجه المعنيين في الوزارة بدراستها، مؤكداً أنّ الوزارة لديها خطة بدأت بتنفيذها لتطوير مستشفى الأمير فيصل وتعزيزه بالكوادر الصحية وتلبية احتياجاته من الكوادر والمستلزمات والأجهزة الطبية التي يُساهم توافرها في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمراجعين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات ميدانية دأبت طواقم من وزارة الصحة على تنفيذها للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بهدف الاطلاع على واقع تقديم الخدمة الصحية فيها للوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه القطاع الصحي الحكومي ورفدها بما تحتاج.

 




 

 


 

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