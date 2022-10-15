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السبت، 15-10-2022 03:27 م

المستقلة للانتخاب تلتقي المجتمع المحلي في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور رائد العدوان أن مخرجات اللجنة الملكية وخصوصا فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية مكنت المرأة من تحقيق مكتسبات سياسية ووسعت من دائرة مشاركتها في صنع القرار.
 
جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الذي عقدته الهيئة اليوم السبت، مع المجتمع المحلي في محافظة الزرقاء، بالتعاون مع تجمع لجان المرأة الأردني، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع شركائها، بهدف نشر التوعية الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية.
 
واستعرض العدوان أبرز المستجدات على القوانين الناظمة للحياة السياسية، كما بين حجم الزيادة التي طرأت على عدد المقاعد المخصصة للنساء في القوائم المحلية والتي وصلت إلى 18 مقعدًا، بعد أن كان عددها 15 مقعدا فقط.

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كما استعرض عدد الدوائر الانتخابية وفقا لقانون الانتخاب الجديد وبين أن الدائرة الوطنية تتكون من 41 مقعدًا مخصصة للأحزاب من أصل 138 (عدد مقاعد مجلس النواب الكلي) وبنسبة تصل إلى 30 بالمئة في مجلس النواب القادم (العشرين)، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 50 بالمئة في مجلس النواب الواحد والعشرين، ثم تستقر على 65 بالمئة في مجلس النواب الثاني والعشرين.


وأضاف العدوان أنه وفي ظل إقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية في الأردن لم تعد المرأة هي الحلقة الأضعف في المجتمع، على العكس من ذلك فقد تمكنت من الولوج إلى الحياة السياسة بشكل أفضل، وأنها على درجة تؤهلها من أن تجد مكانتها كعنصر فاعل ومشارك في صنع القرار، وأن تعمل كتفا إلى كتف بجانب أخيها الرجل وبشكل تكاملي.


كما بين العدوان أن التعديلات الدستورية الأخيرة عملت على نقل ملف الأحزاب السياسية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، مما مكنها من تنظيم هذا الملف ماليا وإداريا، مبينا أن تخصيص مقاعد للأحزاب السياسية في المعهد الانتخابي الأردني للحصول على درجة الدبلوم العالي في السياسات الانتخابية وإدارتها، يشكل نقلة نوعية في طبيعة عمل الهيئة بشكل خاص والحياة السياسية بشكل عام، مما يحفز المواطنين على الانخراط في العمل الحزبي.


ودار نقاش موسع أجاب فيه العدوان على ملاحظات واستفسارات الحضور.

 




 

 


 

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