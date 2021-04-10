السبت 10-04-2021
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السبت، 10-04-2021 07:01 م

الهواري : نعمل على توفير كميات إضافية من المطاعيم

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 الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن اللقاح الذي تلقاه ملايين عبر العالم يسهم في تخفيف احتمالات الإصابة بالفيروس، ومنع الى حد كبير تصاعد الحالة الوبائية وموجاتها، كما يخفف الأعباء على الجهاز الطبي برمته، ويحمي المجتمع ويحافظ على أمنه الصحي.
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وأضاف ، أن اللقاحات متوفرة في الأردن، ونعكف على توفير المزيد منها ليتلقاها الجميع وخاصة من قبل كبار السن والفئة الأكثر تعرضاً للخطر ممن يعانون من الأمراض المزمنة، ومن ثم لمن يتجاوز 16 عاماً أو 18 عاما، لافتاً إلى أن هذه اللقاحات تتسبب بطبيعة الحال بأعراض جانبية بسيطة، تظهر في اليوم الأول، وتستمر حتى اليوم الثالث من تلقيه، لكن غالباً ما تختفي بسرعة، وتحتاج لبعض الأدوية مثل خافضات الحرارة.

وقال : أهمية أخذ اللقاحات لاستمرارية التعامل مع متطلبات العمل والحياة والحركة، فبعض البلدان تشترط تلقي اللقاح قبل الحصول على "الفيزا”، من أجل الدخول الى أراضيها وإبراز شهادة تثبت تلقيه، فيما قامت بلدان أخرى بتنظيم خدمات للمواطنين من خلال اشتراط تلقي اللقاح، مثل الدخول إلى بعض مراكز الترفيه أو حتى المطاعم، وسيتوجه كل العالم في النهاية إلى محاولة جعل جميع المواطنين يتلقون هذه اللقاحات بطريقة أو بأخرى.

 




 

 


 

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