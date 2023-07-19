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الأربعاء، 19-07-2023 09:19 م

الهواري يتفقد الخدمات الصحية في 4 مستشفيات حكومية بالأغوار

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الوكيل الإخباري - قام وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم الأربعاء، بتنفيذ جولة ميدانية في الأغوار الجنوبية والوسطى والشمالية زار خلالها 4 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.اضافة اعلان


وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الهواري تفقد خلال الجولة واقع تقديم الخدمات الصحية في هذه المستشفيات والتي شملت مستشفيات غور الصافي والشونة الجنوبية والأميرة إيمان (معدي) وأبي عبيدة.

واستمع الهواري لملاحظات المرضى والمراجعين حول الخدمات الصحية المقدمة في هذه المستشفيات، كما استمع إلى الكوادر الطبية والفنية والإدارية وأوعز بتأمين احتياجات المستشفيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

ورافق الوزير في الجولة فريق من الوزارة، ضم إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات ومديرية الرقابة الداخلية ومديرية الجودة.

 




 

 


 

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