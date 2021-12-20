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الإثنين، 20-12-2021 05:24 م

الهواري يدعو الحاصلين على شهادة المطعوم دون أخذه مراجعة وزارة الصحة

الهواري


الوكيل الاخباري - دعا وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري جميع من أصدر شهادة مطعوم متعلقة بجرعة واحدة أو جرعتين، وهو غير حاصل على المطعوم مراجعة مركز الوزارة.

وقال الهواري خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والشباب النيابية اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور طالب الصرايرة، إن الوزارة توازن بين العدالة القانونية وحصول الشخص على المطعوم لتحقيق البُعد الصحي.

ودعا الاشخاص الذين حصلوا على شهادة المطعوم، وغير حاصلين عليه بالإسراع في مراجعة الوزارة؛ من أجل الوصول إلى حل يمكنه من الحصول على المطعوم.

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