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الخميس، 17-03-2022 04:32 م

الهواري يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الاردني 21 لجمعية الأورام

الهواري


الوكيل الاخباري - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري فعاليات المؤتمر الدولي الاردني الحادي والعشرون لجمعية الأورام الأردنية الذي تعقده الجمعية على مدار يومين في فندق سانت ريجيس.

وقال د.الهواري أن معدل الإصابات بالسرطان في المملكة الخام هو 84 إصابة لكل 100 ألف مواطن، فيما يبلغ معدل الاصابات المُعايَر لكل 100 ألف مواطن 130 إصابة، والذي تترتب عليه كلفٌ علاجيةٌ مرتفعةٌ. 

واضاف في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، ان وزارةُ الصحةِ تولي موضوعَ مكافحةِ السرطانِ جُلَّ اهتِمامِها، وبمشاركةِ كافةِ القطاعاتِ الطبيةِ والصحيةِ والأكاديميةِ في المملكةِ، وأنها أعدّت خطةً وطنيةً بالتعاون مع شركائها في القطاعين الطبي والأكاديمي، أبرمت من خلالها عدداً من الاتفاقيات المتعلقة بالتوسُّعِ في برامج الإقامة في الاختصاصات الفرعية، لاسيما في طب وجراحة الأورام.

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