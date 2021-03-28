الهيئة البحرية: رفع حالة التأهب على موانئ العقبة

الوكيل الإخباري- رفعت الهيئة البحرية الأردنية حالة التأهب على موانئ العقبة للحفاظ على السلامة البحرية، بالتعاون مع الجهات البحرية والمينائية وذات العلاقة، في حال تم تعويم الباخرة الجانحة في قناة السويس منذ الأربعاء الماضي.

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وقال مدير عام الهيئة المهندس محمد سلمان في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان الهيئة وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاصة، لتفويج السفن القادمة من قناة السويس، وذلك بعد فتح القناة وتعويم الباخرة الجانحة، بهدف السلامة العامة على ارصفة الموانئ نتيجة تدفق اكثر من 13 سفينة ستأتي مرة واحدة الى ميناء العقبة محملة بالبضائع والحاويات والاغنام والسيارات والمواد الكيماوية.



وبين سلمان ان موانئ العقبة على جاهزية عالية للتعامل مع أي ظرف محتمل خاصة بعد زيادة عدد البواخر ودخولها الى الأرصفة المخصصة، بالإضافة الى وضع بواخر أخرى على قائمة الانتظار والتعامل مع أي طارئ قد يحدث وفق التعليمات التي تصدر عن الهيئة.



