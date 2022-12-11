الهيئة المستقلة للانتخاب تعتمد النتائج النهائية لانتخابات الغرف التجارية - اسماء

الوكيل الاخباري - قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، اعتماد النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية لعام 2022، في ضوء النتائج الواردة من لجان الإشراف التي تم تشكيلها للإشراف على سير عملية الانتخاب، كما قرر المجلس اعتماد النتائج النهائية لممثلي القطاعات التجارية في المملكة بعد تدقيقها من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (53/2022) الصادر بتاريخ 30/11/2022.

اضافة اعلان



كما أعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، عن نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة الشونة الجنوبية عن العدد المقرر لمجلس إدارتها، على أن يتولى مجلس إدارة الغرفة تعيين العدد المتبقي لعضوية مجلس إدارتها استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (16) من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009 وتعديلاته.



كما تم الإعلان عن فوز مجلس إدارة غرفة تجارة السلط بالتزكية سندا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009 وتعديلاته.

وبدأت صباح السبت، مراكز الاقتراع باستقبال الناخبين لانتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية 2022، حيث تم فتح الصناديق في تمام الساعة 8 صباحا حتى الساعة 7 مساء، وتم رصد أول عملية اقتراع في غرفة تجارة الطفيلة في تمام الساعة (8.01.33).



وبينت الهيئة المستقلة أن إجمالي عدد المقترعين في انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية قد بلغ 11.128 مقترعا، من أصل 26.843 ناخبا وناخبة، وبنسبة وصلت إلى 41.46%، أما إجمالي عدد المقترعين في انتخابات ممثلي القطاعات التجارية، فقد بلغ 11.308 مقترعا من أصل 27.982 ناخبا وناخبة وبنسبة وصلت إلى 40.41%.



وبحسب الهيئة، فقد بدأت عملية فرز الأصوات فور الانتهاء من عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق في مراكز الاقتراع نفسها بحضور لجان الإشراف ومندوبي المرشحين والمراقبين والصحفيين والإعلاميين.



عمّان

أعلن رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة عمّان مأمون أبو حفيظة، النتائج الأولية لانتخابات الغرفة التي جرت السبت، حيث حصدت كتلة التاجر غالبية مقاعد الغرفة ونالت على 8 مقاعد.



وفاز عن الكتلة كل من خليل الحاج توفيق، وبهجت حمدان، ونبيل الخطيب، وخطاب البنا، وعلاء ديرانية، وأمجد (أبو سويلم) وفلاح الصغير ومحمد طهبوب.

وحصلت كتلة العطاء على مقعد واحد وفاز عنها أسعد القواسمي.



إربد

فازت كتلة العهد بـ7 مقاعد من أصل 9 تشكل قوام مجلس إدارة غرفة تجارة إربد في الانتخابات التي جرت السبت، فيما حصلت كتلة المستقبلين على مقعدين.



وجاءت النتائج الأولية للانتخابات التي أعلنها رئيس لجنة انتخاب الغرفة المهندس عوني الشديفات كالتالي: محمد الشوحة 606 أصوات، محمود الرشدان 728 صوتا ،أيمن الغزاوي 734 صوتا، محمد صبيح العفوري 772صوتا، أحمد الحواري 615 صوتا، رائد القرعان 606 أصوات وسيم المسعد 574 صوتا وهم من كتلة العهد وعدنان العفوري 607 أصوات، وزيد الشقيرات 545 صوتا وهما من كتلة المستقبل.



العقبة

أعلن رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة العقبة محمد الطورة النتائج الأولية لانتخابات غرفة التجارة التي جرت السبت.



وجاءت النتائج على النحو التالي: خماش ياسين 488 صوتا، سلامة المعايطة 473 صوتا، أسامه أبو طالب 464 صوتا، أحمد سالم الكسواني 451 صوتا، عبد القادر الشوبكي 440 صوتا، رامي الرياطي 428 صوتا، نائل الكباريتي 424 صوتا، موسى محمد رزق 424 صوتا، منصور شعث 410 أصوات.



السلط

فوز مجلس إدارة غرفة تجارة السلط بالتزكية سندا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من نظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009 وتعديلاته.



عجلون

وأعلن رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة عجلون محمد علي القضاة النتائج الأولية لانتخابات الغرفة.



وجاءت النتائج على النحو التالي: عرب الصمادي 76 صوتا، وحمزة الصمادي 69 صوتا، ومحمد حمد الفارس 58 صوتا وسمير عبد القادر القضاة 57 صوتا ومرضي المومني 56 صوتا ومحمد مصطفى الشويات 54 صوتا وعبد الله الزغول 53 صوتا وحكم بعارة 52 صوتا وأيمن عبدالفتاح العيان 45 صوتا، والأعضاء الاحتياط محمود عمايرة 42 صوتا وعدنان شعبان 40 صوتا.



الزرقاء

وأسفرت النتائج الأولية لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء التي جرت في مقر الغرفة بالزرقاء السبت، عن فوز كتلة النهضة بمقاعد مجلس إدارة الغرفة الـ 9، وفق رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة الزرقاء سامر القطارنة.



وتضم كتلة النهضة: حسين شريم 519 صوتا، جهاد المرايرة 468 صوتا، عماد أبو البندورة 463 صوتا، خالد عبد الباري الزواهرة 411 صوتا، باسم الكيلاني 408 أصوات، زياد البغال 404 أصوات، فايز إسكاكا 402 صوت، محمد منير أرسلان 397 صوتا، وموسى أبو لاوي 397 صوتا.



المزار الجنوبي

كما أعلن رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة لواء المزار الجنوبي، حسين الدغيمات النتائج الأولية لانتخابات.



وجاءت النتائج على النحو التالي: سعد غسان الذنيبات 93 صوتا، وجواد زهير البطوش91 صوتا، وأحمد عبد السلام الصرايرة 86 صوتا، وأحمد يحيى الصرايرة 80 صوتا، ومحمد عبدالله الهواورة 80 صوتا، وحسين محمود النوايسة 76 صوتا، وعزات نايف الطراونة 65 صوتا، ويونس أحمد الطراونة 64 صوتا، وبكر صالح الطراونة 60 صوتا.



جرش

وأعلن رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة جرش محمد العلاونة النتائج الأولية للغرفة.

ووفق النتائج حصل محمد علي العتوم 204 أصوات أحمد علي الكايد 232 صوتا، وحسين نايف حوامدة 170 صوتا، رائد فوزي الكنجي 239 صوتا، سلمان خلف العباس 187 صوتا، وعبد الرؤوف درويش الشوبكي 202 صوت، أحمد محمود عضيبات 190 صوتا، وعماد محمد جرن 220 صوتا وإبراهيم أحمد الصمادي 197 صوتا.



الطفيلة

رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة الطفيلة سمير الزحيمات أعلن النتائج الأولية لانتخابات غرفة تجارة الطفيلة، بفوز كتلة ثابت الولاء.



وتضم الكتلة: عودة الله القطيطات 125 صوتا، وفخري العوران 115 صوتا، وعلى الرواشدة 104 أصوات، وأحمد نوفل الخصبة 100 صوت، وأكرم الخلفات 100 صوت، وياسين الحجايا 100 صوت، وياسين القوابعة 99 صوتا، وإبراهيم العمايرة 93 صوتا، وعصام العطيوي 92 صوتا.



المفرق

رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة المفرق محمد الهرش أعلن نتائج انتخابات الغرفة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: خيرو العرقان على 482 صوتا، جميل الخزاعلة على 470 صوتا، محمد الزيادنة 464 صوتا، جودت الشديفات 458 صوتا، صلاح الحايك 459 صوتا، عماد الشملان 457 صوتا، رشيد الدحلة 451 صوتا، ونبيل الوقفي 441 صوتا، غاندي السرحان 431 صوتا.

يشار إلى أن جميع الناجحين ضمن كتلة انتخابية واحدة.



مأدبا

رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة مأدبا خالد القسوس، أعلن نتائج انتخابات الغرفة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: حسام عودة 234 صوتا، مازن الزيتاوي 224 صوتا، محمد المعايعة 221 صوتا، يوسف السوريكي 216 صوتا، محمود الطرمان 212 صوتا، عوني حمارنة 206 أصوات، إبراهيم النجادا 204 أصوات، يوسف إصليح 202 صوت، عيد الفلاحات 199 صوتا، أكرم أبوحشيش 102 صوت.



الرمثا

رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة الرمثا عبد الله سميرات، أعلن النتائج الأولية لانتخابات الغرفة حيث جاءت النتائج على النحو التالي: مخلص الضايع 283 صوتا، حسن الدرايسة 255 صوتا، قاسم المصري 252 صوتا، باسم الخزاعلة 250 صوتا، عبد السلام ذيابات 249 صوتا، فادي أبو عامود 239 صوتا، عثمان مخادمة 231صوتا، جهاد البشابشة 229 صوتا.



وتم إجراء القرعة من لجنة الانتخاب بين المرشحين ذياب أبودية ومنتصر خويلة لحصول كل منهما على 226 صوتا، وكانت القرعة من نصيب ذياب أبودية.



معان

رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة معان محمد الدحيات أعلن نتائج انتخابات غرفة تجارة معان الأولية، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: عبدالله صلاح 139 صوتا، محمد أبو كركي 109 أصوات، محمد الشاويش 99 صوتا، سامي عليان 85 صوتا، عبدالله المشاعلة 109 أصوات، أحمد الحسنات 101 صوت، أسامة سعيد 87 صوتا، أسامة النوافلة 179 صوتا، إبراهيم صالح أبو صالح 193 صوتا، فواز المشاعلة 171 صوتا، شاهر القرامسة 174 صوتا، أحمد أبو رخية 194 صوتا، مد الله الهباهبة 143 صوتا، محمد المعاني 174 صوتا، خالد كريشان 186 صوتا، أيمن الرواشدة 56 صوتا، إبراهيم موسى أبو صالح 87 صوتا، نعيم الشمري 169 صوتا.



الرصيفة

رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة الرصيفة أحمد عياصرة أعلن النتائج الأولية لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: محمود الخلايلة 152 صوتا، حسين موسى 147 صوتا، ناصر إصبيح 146 صوتا، عثمان إعبيد 146 صوتا، علاء سليمان 148 صوتا، حيمور محمود 125 صوتا، سليمان أبو هنية 138 صوتا، عودة الله عزام 134 صوتا، محمد الرفاعي 141 صوتا، وهم يشكلون الكتلة الوطنية في الانتخابات.



فيما حصل كل من عدنان يونس 44 صوتا، فتحي خاطر 53 صوتا، وهما مرشحان مستقلان.

