الوزيرة السابقة اسمى خضر في ذمة الله

الوكيل الاخباري - توفيت مساء الاثنين الوزيرة السابقة والسياسية أسمى خضر، عن عمر يناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض .



ولدت خضر عام 1952 في فلسطين. وفي عام 1974 درست الحقوق في جامعة دمشق، ثم ترأست لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب ثم اتحاد المرأة في الأردن. وفي عام 1990 شاركت في وضع «الميثاق الوطني» الذي عُدّ منعطفاً أساسياً في التاريخ الأردني الحديث. وفي عام 2003 عينت وزيرة للثقافة في الحكومة الأردنية ثم أصبحت الأمينة العامة لـ «اللجنة الوطنية لشؤون المرأة» في الأردن.

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