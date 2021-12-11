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السبت، 11-12-2021 09:29 م

التنمية السياسية تدعو لتعزيز دور الشباب والمرأة بالحياة السياسية

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 الوكيل الاخباري - دعا أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، الشباب إلى المبادرة للنهوض بدورهم خلال الفترة المقبلة وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية والعامة للوصول الى مواقع صنع القرار.

وبين الخوالدة، خلال رعايته اليوم السبت، حفل التخريج السنوي للشباب والشابات المشاركين في برنامج "بناء قدرات الشباب السياسية"، والذي نفذه المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبحضور عدد من النواب والسياسيين، أن التدريبات يجب أن تهدف الى تعزيز المشاركة الشبابية في العمل العام وتعزيز قيم المواطنة.

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