الوطنيّ لتطوير المناهج يعقد اجتماعًا لعمداء كليّات العلوم التربويّة

الوكيل الإخباري - عقد المركز الوطنيّ لتطوير المناهج أمس السبت، اجتماعا مع عددٍ من عمداء كليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية، الحكومية والخاصة.

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وبحسب بيان اليوم للمركز، ناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس الأعلى للمركز الدكتور محي الدين توق، سبل تعزيز التعاون بين المركز وكليات العلوم التربوية، وتعزيز حضور المناهج المطورة في المجال البحثي في الكليات بما يخدم عملية تطوير وتجويد المناهج المطورة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مخرجات العملية التعليمية في الأردن.



وقال إن المركز منفتحٌ على تعزيز التعاون والتشاركية مع المؤسسات الوطنية المعنية بالعملية التعليمية والتربوية وتطوير المناهج، لتبادل الخبرات بما ينعكس على المادة التعليمية المقدمة للطلبة، مشددا على أهمية حضور المناهج بشكل أكبر في المجال البحثي ودراسات الأثر للوقوف على مواطن القوة والضعف في المناهج المطورة، خاصة فيما يتعلق بالرسائل الجامعية وبحوث ومنشورات أساتذة كليات التربية وطلبة الدراسات العليا.



وأشار إلى أهمية إدماج هذه النشاطات البحثية في ضوء استحداث المركز ثلاث وحدات جديدة هي، القياس والتقويم، والبحوث والدراسات، وضمان الجودة، إضافة إلى وحدة المناهج والتدريب.



وتم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق بين المركز والكليات، وأن تزود الكليات المركز بالرسائل والبحوث المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية.