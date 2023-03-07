الوطني لحقوق الإنسان يبحث أوجه التعاون مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري - استقبلت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن في مقر المركز وفدا من بعثة الاتحاد الأوروبي.

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وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والشراكة المستقبلية في مجالات حقوق الإنسان.



وقدمت الحاج حسن - خلال اللقاء الذي حضره مفوض التعزيز بالوكالة نضال المقابلة - شرحا تفصيليا حول المركز ورسالته وأهدافه والأدوار التي يقوم بها لتعزيز وترسيخ حقوق الإنسان في المملكة، مؤكدة أنه (أي المركز) حاصل على التصنيف (أ) من لجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.



وأكدت أن المركز يعكف حاليا على تطوير أدواته ومنهجيات عمله من خلال مشروع لإعادة الهيكلة التنظيمية الداخلية، والدفع باتجاه تعديل التشريعات الناظمة لعمله، وكذلك إعداد خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة.



واستعرضت الحاج حسن أبرز محاور التقرير السنوي الثامن عشر للمركز والذي أطلق مؤخرا بحضور جمع من ممثلي القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني، مؤكدة أن التقرير خلص إلى جملة من النتائج والتوصيات، وجرى تسليمه إلى كافة السلطات، وهو يمتاز بالموضوعية والشفافية والنزاهة في طرحه ومنهجيته، وستتم متابعة نتائج وتوصيات التقرير مع الجهات المعنية للتأكد من إنفاذها.



وتطرقت الحاج حسن إلى علاقة المركز مع المنظمات والهيئات الدولية، لاسيما في مجالات بناء القدرات، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن المركز في طور إعداد تقرير الظل الرابع الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة.



بدوره أعرب الوفد عن اهتماهه بتعزيز أواصر التعاون والشراكة المستقبلية مع المملكة في مجالات حقوق الإنسان، خاصة من خلال دعم وتمويل بعض المشاريع المشتركة، كما أعرب عن رغبته في تعزيز وزيادة أوجه التنسيق والعمل المشترك مع المركز.