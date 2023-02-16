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الخميس، 16-02-2023 12:40 م

الغزو يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان

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الوكيل الإخباري - تسلم رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي محمد الغزو اليوم الخميس نسخة من التقرير السنوي الثامن عشر لعام 2021 لحقوق الإنسان.

وأكد الغزو، خلال استقباله في مكتبه بالمجلس القضائي رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج وميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح ونائب رئيس مجلس الأمناء خلدون النسور وعضو مجلس الأمناء الدكتور محمد الطراونة، دعم المجلس القضائي لأعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجلس القضائي ينظر باهتمام لهذا التقرير الذي يعكس جهود المملكة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنه سيتم عرض التقرير على الجهات المختصة في المجلس القضائي للوقوف على أبرز المؤشرات والنتائج التي يتضمنها لدراستها والوقوف على مختلف المواضيع المتعلقة بسيادة القانون وتعزيز مفاهيم العدالة والمساواة والنزاهة وحقوق الانسان، مؤكدا أن القضاء سيبقى دائما الحصن المنيع الذي يحمي حقوق وحريات المواطنين ويذود عنها من أي تجاوزات قد تطالها.

وقدمت الحاج حسن خلال اللقاء نبذة عن التقرير السنوي من حيث المنهجية المتبعة في صياغته، ومن حيث أبرز النتائج والتوصيات التي خلص إليها، لا سيما في الشق المتعلق بالمحاكم والحق في التقاضي.

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وأعربت حسن عن اعتزاز المركز الوطني لحقوق الإنسان باستقلالية القضاء الأردني ونزاهته ومدى الانتظام الحاصل في سير إجراءات التقاضي بمختلف درجاته.

 

وقالت "إن المركز حريص على تبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون مع السلطة القضائية بوصفها عنوان الحقيقة والملاذ الآمن لكل صاحب حق".

من جانبها قالت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبودلبوح إن المركز رصد خلال العام 2021 توسعاً في استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي، مشيدة بمثل هذه السياسات الكفيلة بتسهيل الحق في التقاضي والمحاكمات العادلة.

 

وأضافت أن التقرير السنوي الثامن عشر يرصد التطبيقات العملية لتجربة عقد المحاكمات عن بعد ويبرز التحديات الماثلة أمامها.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعمل المشترك بين المركز الوطني لحقوق الأنسان والمجلس القضائي في جميع المجالات التي تدعم إرساء وتكريس مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، وفقا لأفضل المعايير الدولية.

 




 

 


 

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