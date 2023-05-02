الوطني لحقوق الإنسان يبحث أوجه التعاون مع وفد دبلوماسي بحريني

الوكيل الإخباري - استقبل نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان خلدون النسور وميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح وفدا دبلوماسيا بحرينيا بحضور مفوض الحماية بالوكالة الدكتورة نهلا المومني ومفوض التعزيز بالوكالة الدكتور نضال مقابلة.

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ورحب النسور بالوفد الدبلوماسي الذي ضم نائب السفير البحريني لدى المملكة حسين آل محمود، ورئيسة قطاع شؤون حقوق الإنسان في الخارجية البحرينية السفيرة أروى السيد، ورئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية في الخارجية البحرينية أحمد الطريفي.



وأشادت أبو دلبوح خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية المتينة مع مملكة البحرين، والتعاون القائم بين البلدين في كافة المجالات خاصة في مجال حقوق الإنسان، مستعرضة أوجه التعاون السابقة والتنسيق القائم بين المركز والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وأكدت أن تعزيز حقوق الإنسان في الأردن وحمايتها والتطورات الحاصلة في إطارها يعود الفضل فيها إلى الإرادة السياسية العليا.



وأعربت أبو دلبوح عن رغبة المركز في تعزيز أوجه التعاون مع قطاع شؤون حقوق الإنسان في الخارجية البحرينية من خلال تبادل الخبرات في مجالات حقوق الإنسان، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، مشيدة بالتطور التشريعي الكبير الحاصل في المنظومة القانونية البحرينية.



واستعرضت أبودلبوح أبرز الأدوار والمهام التي يقوم بها المركز، لا سيما في مجالات الرصد الميداني وتلقي الشكاوى، حيث أكدت أن المركز يتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإجراء الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة بهدف التأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان في العديد من القطاعات الرسمية خاصة مراكز الإصلاح والتأهيل. شارحة الهيكل التنظيمي للمركز على مستوى مجلس الأمناء والأمانة العامة.



من ناحيتها قالت رئيسة قطاع شؤون حقوق الإنسان في الخارجية البحرينية السفيرة أروى السيد إنها معنية بزيادة حجم التعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب في مجال حقوق الإنسان بحيث لا تنحصر الاتصالات والمباحثات مع المنظمات الدولية والدول الأجنبية.

وأعربت عن رغبتها في تبادل الخبرات مع الأردن وزيادة حجم التعاون والتنسيق.

وفي ختام اللقاء جرى عرض فيلم عن التقرير السنوي الثامن عشر 2021 للمركز الوطني لحقوق الإنسان.