الوطني لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر حول تأثير النشاط البشري على البيئة

الوكيل الاخباري - أكدت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن ضرورة زيادة مستويات الوعي والتثقيف بأفضل الممارسات الكفيلة في تعزيز الحق ببيئة صحية ملائمة.



جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بعنوان "تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول"، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة، بتنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.



وبينت الحاج حسن أهمية توضيح الأثر البيئي المرتبط ببعض الممارسات على الأمن المناخي وأمن الموارد الطبيعية، وأثر هذه الاختلالات على البشر من مختلف الفئات والأعمار لا سيما الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

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