رئاسة الوزراء : حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام ملكي كبير

الوكيل الاخباري - أكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من ضمن الأولويات في سلم اهتمام الدولة الأردنية، وتحظى باهتمام ملكي كبير.



وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه في القمة العالمية حول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تحقيق الدمج والشمولية والانخراط السياسي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، فهم جزء من المجتمعات في كل مكان.



وقال العبداللات، خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حول تقرير الاستعراض الدوري الشامل الرابع، اليوم الأحد، إن العمل مستمر من جانب الحكومة وجميع الشركاء المعنيين لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد أهمية تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بشؤونهم ودراسة جميع التحديات التي تواجههم إعمالا لأحكام الدستور والقوانين واستجابة لما جاء في الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025.

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