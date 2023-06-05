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الإثنين، 05-06-2023 05:40 م

الوطني للأسرة يعقد ندوة عن حماية الأطفال في القوانين العربية

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الوكيل الاخباري - عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع الجمعية الأردنية للتدريب والإرشاد الأسري "أسرتي" اليوم الاثنين، ندوة حوارية بعنوان حماية الأطفال في القوانين العربية "تجارب وخبرات" التي تتزامن مع اليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة.

واعتبر الرئيس الفخري للجمعية الوزير الأسبق محمد الحلايقة أن تطورات العصر أضفت تحديات جمة ينبغي التصدي لها بالتوجيه والوقاية، وصولا إلى حماية شاملة للأسرة والطفل، مؤكدا أن التجارب المحلية والعربية محل اهتمام للاستفادة منها وتوظيفها لزيادة مستويات الرعاية للأطفال وسن القوانين والتشريعات التي تكفل الحماية لهم.

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