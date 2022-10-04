الوطني للأمن السيبراني: تعاملنا مع 750 حادثة أمن سيبراني حتى آب الماضي

الوكيل الإخباري - تعامل المركز الوطني للأمن السيبراني مع 750 حادثة ومحاولة اختراق سيبراني رئيسية استهدفت المؤسسات الحكومية والقطاعات الحيوية منذ بداية العام ولغاية آب الماضي.



وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة إنه تم كشف هذه المحاولات في وقت قصير في غضون دقائق، مشيرا إلى أن نسبة الاختراقات الناجحة قليلة جدا ولا تتجاوز 2%.

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وأطلق المركز الوطني للأمن السيبراني حملة توعوية باسم (تلميحة رقمية) بمناسبة بدء شهر التوعية بالأمن السيبراني.



وأشار إلى أن الحملة تأتي لخلق منظومة وعي متكاملة عند الأفراد والمؤسسات، تسعى الحملة إلى نشر الوعي حول جميع الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات وتتضمن الكثير من النصائح الأمنية التي من شأنها توعية الأفراد بالسلوكيات الخاطئة التي قد يرتكبها البعض والتي تزيد من احتمالية اختراق أجهزتهم من هواتف محمولة.