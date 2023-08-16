الوطني لمكافحة الأوبئة يصدر تقريره السنوي الأول

الوكيل الإخباري - أصدر المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، تقريره السنوي الأول حول الجهود والإنجازات المنفذة والتي انسجمت مع الخطة الاستراتيجية الأولى للمركز، وتم إطلاقها في بداية العام الحالي.

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وقال رئيس المركز بالوكالة الدكتور محمد اليحيى، إن التقرير اشتمل على تحليل للأوضاع الوبائية التي شهدتها المملكة خلال فترة التقرير، بما فيها التدابير الوقائية والعلاجية، متضمنة أهم التوصيات التي اعتمدت على الأدلة والبيانات العلمية بالتشارك مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.



وأضاف، إن التقرير تضمن نتائج التحليلات الاحتمالية للأحداث الوبائية العالمية جميعها، والتي أثارت اهتمام المنظمات الدولية المعنية ودول العالم التي بلّغت عن الأحداث الوبائية لديها.



وأشار إلى أن التقرير يستعرض أهم النشاطات والفعاليات التي شارك بها المركز على جميع المستويات، والتي تصب في تحقيق أهدافه ومسؤولياته الموكلة اليه، وذلك بهدف ضمان استمرار تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية وبناء مستقبل أكثر صحة وأماناً للمجتمع.



وثمن اليحيى الجهود المبذولة للشركاء والعاملين في المركز والتي بذلوها خلال الفترة السابقة لإصدار هذا التقرير بالرغم من التحديات التي واجهت المركز خلال فترة استحداثه، لافتا إلى إمكانيه الاطلاع على التقرير من خلال الموقع الإلكتروني للمركز www.jcdc.gov.jo.