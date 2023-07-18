نقابة المحامين تعلق على العقوبات والغرامات بقانون الجرائم الإلكترونية

الوكيل الإخباري

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- أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود أن نقابة المحامين ستقدم مذكرة للجنة القانونية النيابية توضح من خلالها جميع الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد نصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية باعتبار ان النقابات خزان من الخبرات.وأشار أبو عبود، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إلى وجود العديد من المواد التي تحتاج الي معالجة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.وأضاف أن العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية حيث تم تغليظ بعض الغرامات الي خمس أضعاف.وبين أبو عبود أن هناك خروج عن نظرية الشروع وقواعد المساهمة وبعض القواعد المجرمة تتجاوز فكرة العقوبة.وشدد على أن القوانين العقابية يجب الا تخرج حرية التعبير عن الرأي والصحافة عن مضمونها المنصوص عليه في الدستور والا عُدت غير دستورية.