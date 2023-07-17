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الإثنين، 17-07-2023 11:45 م

اختتام فعاليات معرض إيرتاتو الدولي

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الوكيل الإخباري - اختتمت فعاليات معرض الطيران الدولي "Air TATTO"، اليوم الاثنين، في قاعدة فيرفورد الجوية في مدينة سويندون البريطانية، بحضور قائد سلاح الجو العميد الركن الطيار محمد حياصات، والذي تم افتتاحه الجمعة الماضي، وسط مشاركة وحضور كبيرين من المهتمين بأمور الطيران والعروض الجوية.

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واستقطب المعرض هذا العام أكثر من 300 طائرة من أكثر من 57 دولة في العالم، ما يؤكد مكانة المعرض كملتقى دولي.


وعرضت على مدار 3 أيام، أجمل اللوحات الفنية التي رسمتها الطائرات في الجو بمختلف أنواعها وتميزت الصقور الملكية الأردنية بعروضها الجوية التي نالت إعجاب الجميع.


وخلال المشاركة في هذا العام حصل سلاح الجو الملكي الأردني على جائزة أفضل عرض للطائرات الثابتة على المدرج للمرة الثانية على التوالي، بعد أن اجتازت طائرة C130 الأردنية عدداً من الاختبارات مع أكثر من 300 طائرة مشاركة من مختلف الأنواع والأحجام من دول متعددة.

 




 

 


 

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