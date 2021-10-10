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الأحد، 10-10-2021 08:12 م

اليرموك تقيم نشاطات فنية بمناسبة عودة التعليم الوجاهي

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الوكيل الاخباري- احتفلت جامعة اليرموك اليوم الأحد، بعودة التعليم الوجاهي الى حرمها في إطار احتفالاتها المستمرة بمئوية الدولة الأردنية.

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وتضمن احتفالات الجامعة التي رعاها رئيسها الدكتور اسلام مساد، على عدد من الفعاليات، ففي قاعة المطالعة بكلية الطب، افتتح مساد معرض الفنون التشكيلية لطلبة كلية الفنون الجميلة، بعنوان "تجليات القناع في زمن كورونا"، شارك بها 40 طالبا وطالبة.


وفي حرم كليتي الإعلام والاقتصاد، أقامت عمادة شؤون الطلبة احتفالا بعودة التدريس الوجاهي، والتي تضمنت مراسم رفع العلم من قبل طلبة الجوالة.


وأشار مساد الى ان الجامعة وضعت خطة محكمة للتعليم الوجاهي، تضمنت تعليما وجاهيا بصورة آمنة، من خلال خطة إدارية ولجان اشرافية وتنفيذية ومتابعة يومية دائمة تقوم على اللامركزية في القرار من قبل العمداء والمدراء لضمان نجاح هذه الخطة وفاعليتها.

 

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