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الأحد، 18-12-2022 06:43 م

اليرموك تكرم الفائزين بجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات بدورتها الـ 24

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الوكيل الاخباري - كرمت جامعة اليرموك ،اليوم الأحد، الفائزين في جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية بدورتها 24.

وقال مساعد رئيس الجامعة الدكتور زياد زريقات، في حفل التكريم الذي نظمته عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة، إن إقبال الطلبة اللافت على المشاركة في الجائزة منذ بداياتها خاصة طلبة مرحلة البكالوريوس، دليل واضح على ما تقدمه الجامعة من علوم ومعارف لطلبتها ودعم لباحثيها.

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